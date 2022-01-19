2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri

2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü maçına çıkan Türkiye, Finlandiya'yı 5-2 yendi.

Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü maçına çıkan Türkiye, Finlandiya'yı 5-2 yendi.

Lohja kentindeki Kisakallio Spor Enstitüsü'nde devam eden organizasyonda ev sahibi ekibi 5-2 yenen milliler, ikinci galibiyetini elde etti.

İlk maçında Hollanda'ya 9-3 yenilen milliler, ikinci maçında Japonya'yı 8-7 mağlup etmişti.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Finlandiya, Türkiye, Curling, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title