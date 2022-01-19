2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü maçına çıkan Türkiye, Finlandiya'yı 5-2 yendi.
Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü maçına çıkan Türkiye, Finlandiya'yı 5-2 yendi.
Lohja kentindeki Kisakallio Spor Enstitüsü'nde devam eden organizasyonda ev sahibi ekibi 5-2 yenen milliler, ikinci galibiyetini elde etti.
İlk maçında Hollanda'ya 9-3 yenilen milliler, ikinci maçında Japonya'yı 8-7 mağlup etmişti.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri