2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Japonya'yı 8-7 yendi.
Finlandiya'da düzenlenen 2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Japonya'yı 8-7 yendi.
2022 Dünya Erkekler Curling Şampiyonası Elemeleri, Finlandiya'nın Lohja kentindeki Kisakallio Spor Enstitüsü'nde başladı.
İlk maçında Hollanda'ya 9-3 yenilen milliler, ikinci maçında Japonya'yı 8-7 mağlup etti.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri