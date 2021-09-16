'2022 Dünya Ekonomik Forumu' Davos'ta yapılacak - Haberler
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"2022 Dünya Ekonomik Forumu" Davos'ta yapılacak

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de iptal edilen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), 17-21 Ocak 2022'de İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de iptal edilen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), 17-21 Ocak 2022'de İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

"Davos Zirvesi" olarak da bilinen Forum, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.

WEF'den yapılan açıklamada, Davos'ta 17-21 Ocak 2022'de "Birlikte Çalışmak, Güveni Yeniden kurmak" temasıyla dünyanın önde gelen liderlerinin bir araya getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, zirvede iş dünyası, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarından liderlerin salgın nedeniyle bozulan küresel ekonomi ve diğer konuları masaya yatıracağı kaydedildi.

WEF, 25-29 Ocak'ta yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla çevrim içi ortamda, "2021 Davos Gündemi" adıyla bir etkinlik düzenlemişti.

Davos Zirvesi, 1971'den bu yana her yıl ocakta Davos'ta düzenleniyordu.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
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