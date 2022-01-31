2022'de Sanayi Sektörünü Ne Bekliyor?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı 2021 yılına ait Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerine göre, rapora sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bini aştı, yabancı sermayeli firma sayısındaki düşüşse sürüyor

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