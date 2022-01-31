2022'de Sanayi Sektörünü Ne Bekliyor?
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı 2021 yılına ait Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerine göre, rapora sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bini aştı, yabancı sermayeli firma sayısındaki düşüşse sürüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı 2021 yılına ait Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerine göre, rapora sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bini aştı, yabancı sermayeli firma sayısındaki düşüşse sürüyor
DailyMotion.com - Güncel