2022'de Sanayi Sektörünü Ne Bekliyor? - Haberler
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2022'de Sanayi Sektörünü Ne Bekliyor?

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı 2021 yılına ait Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerine göre, rapora sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bini aştı, yabancı sermayeli firma sayısındaki düşüşse sürüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıkladığı  2021 yılına ait Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerine göre, rapora sahip tesislerde toplam çalışan sayısı  önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bini aştı, yabancı sermayeli firma sayısındaki düşüşse sürüyor

DailyMotion.com - Güncel

Türkiye, Güncel, Haber

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