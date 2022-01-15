"2022'de mobilde en çok payı oyun uygulamaları alacak"

Uluslararası talep gören Türk oyun stüdyoları, 2022 yılında ivme kazanmaya devam ediyor. Pandemi döneminde mobil oyun sektöründe rekor kırıldığını ve en çok genç nüfusun uygulamaları kullandığını açıklayan AppsFlyer Türkiye ve Orta Doğu Satış Müdürü Ece İnanç Stepien, bu yıl da en çok payı, oyun uygulamalarının alacağını öngördüklerini söyledi.

Pandemi sebebiyle 2021 yılında insanlar evlerine kapanırken, mobil oyun sektöründe de rekor kırıldı. Türkiye'de oyun uygulamalarını kullananların çoğunluğunda 18-24 yaş arasındaki genç nüfus yer alırken, 30 milyon mobil oyuncu olduğu öğrenildi. Türkiye, oyun geliştirmede dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak öne çıkarken, 2021 yılı içerisinde ABD'deki en popüler 100 mobil oyunun yüzde 20'si Türkiye'den seçildi. Pazarlamacılara işlerini büyütme ve işlerinde yenilikçi adımlar atma imkanı sunan AppsFlyer, 2022 yılında en çok payı, oyun uygulamalarının alacağını açıkladı.

"2021 YILI TÜRKİYE'DE OYUN SEKTÖRÜ İÇİN REKORLAR KIRAN BİR YIL OLDU"

Oyun uygulamalarının mobil sektörde yükseldiğini söyleyen AppsFlyer Türkiye ve Orta Doğu Satış Müdürü Ece İnanç Stepien, "Oyun sektörü hem pazarlama ekiplerinin başarısı hem de agresif ve çok yönlü veri toplama, yorumlama teknikleri ile birlikte gelişim göstermeye devam ediyor. Oyun uygulamaları pazarı, çok yüksek bir seviyede rekabetçi özellik gösteriyor. Özellikle Türkiye gibi fazla genç nüfusa sahip bir ülke için oyun sektörünün 2022 yılında da ivme kazanmaya devam edecek. Türkiye'de mobil oyun sektörü her zaman güçlüydü ve pandemi birçok işletme için mobil dönüşüm sürecini hızlandırdı. Bununla birlikte pandeminin ötesine geçip bir çeşit normalliğe geri dönerken bile mobil cihazlara yönelik bu eğilim devam etti. 2021 yılında yaptığımız araştırmaya göre dünya genelinde ilk 9 ayda oyun şirketleri 844 iş birliği neticesinde 71 milyar dolarlık devasa bir meblağ toplamayı başardı. 2021 yılı Türkiye'de de oyun sektörü için rekorlar kıran bir yıl oldu. Türkiye'deki oyun endüstrisinin büyüme eğiliminin 2022'de de tüm hızıyla devam etmesi bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ OYUN ENDÜSTRİSİ BÜYÜK YABANCI YATIRIMLAR ALDI"

Türkiye oyun pazarının son yıllarda mobil oyunlarda oldukça hareketli olduğunu söyleyen Ece İnanç Stepien, "Türkiye, 500'den fazla bağımsız geliştirme stüdyosu ile oyun geliştirmede dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin genç nüfusu, özellikle mobil cihazlarda oyun oynamayı benimsedi ve bu durum çeşitli devlet destekleriyle birlikte çoğu oyun stüdyosunun Türkiye dışındaki pazarlara girmesi için gereken geliri elde etmesini sağladı. Trendler, 2022'de Türkiye genelinde mobil ve mobil pazarlamaya yapılan yatırımların artacağını gösteriyor. Buna ek olarak, daha geleneksel Türk işletmelerinin web trafiklerini mobil uygulamalara kaydırmak istemesinin de bu eğilim üzerinde olumlu bir etki yaratacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE OYUN UYUGLAMALARINI KULLANANLARIN ÇOĞUNLUĞU 18-24 YAŞ ARASI"

Türkiye mobil pazarında rekabet her geçen gün daha da kızıştığını aktaran Stepien, "Pandemi, ülke genelinde mobil uygulama kullanımında büyük bir artışa neden oldu. Mobil uygulamalar, marka sadakati oluşturmak için kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyor. Türkiye'de oyun uygulamalarını kullananların çoğunluğunda 18-24 yaş arasındaki genç nüfus yer alıyor. Bu genç kullanıcılar teknolojiyle oldukça ilgililer ve kullanıcı deneyiminin nasıl geliştirilebileceği konusunda kendi fikirleri var. Bilgili ve araştıran bir kullanıcı tabanına sahip olduğunuzda, pazarda rekabet edebilmek için kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmek büyük önem taşır. Türkiye mobil oyun sektörüne başlayanların sayısı her yıl artmaya devam ediyor ve rekabet tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Rekabetin bu noktasında, kullanıcı deneyimi odaklı, kullanımı kolay ve basit uygulamalar,

kullanıcı tabanını hızla büyütecek ve buna bağlı olarak marka sadakatini de artıracaktır" şeklinde konuştu.

EN POPÜLER 100 MOBİL OYUNUN YÜZDE 20'Sİ TÜRKİYE'DEN"

"2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler 100 mobil oyunun yüzde 20'si Türkiye'den" diyen Stepien, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk oyun stüdyoları büyük bir uluslararası talep görüyor. Türk oyun sektörünün bu patlamasının altında oyun stüdyolarının mobil öncelikli olması ve mobil alanda yıllardır deneyim kazanmaları yatıyor. Ülkede yaklaşık 30 milyon mobil oyuncu var ve bu da var olan talebi karşılamak için daha fazla oyun geliştirilmesine yol açıyor. Ayrıca, yerel ve küresel ekonomik güçler uluslararası genişlemeyi kazançlı kılıyor. Bu sebeple Türkiye'deki oyun endüstrisi için hem devletten hem de üniversitelerden önemli bir ekosistem desteği yaratılıyor. Türkiye oyun sektöründeki eğilimlerin yakın zamanda ortadan kalkacağına inanmak için hiçbir neden yok. İleriye bakıldığında, 2022 yılı muhtemelen Türkiye oyun endüstrisi için inanılmaz bir yıl olan 2021 yılının üzerine inşa etmeye devam edecek."

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri