2022'de kadınları gösterişli mücevher tasarımları bekliyor - Haberler
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2022'de kadınları gösterişli mücevher tasarımları bekliyor

2022'de kadınları gösterişli mücevher tasarımları bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yeni yılı ışıl ışıl karşılamak isteyenlere özel hem gösterişli hem de yalın tasarımlar sunan Emel Pırlanta CEO'su Gül Yetkin, 2022 mücevher trendlerini açıkladı.

Yeni yılı ışıl ışıl karşılamak isteyenlere özel hem gösterişli hem de yalın tasarımlar sunan Emel Pırlanta Ceo'su Gül Yetkin, 2022 mücevher trendlerini açıkladı.

Her yıl farklı moda akımlarıyla şekil değiştiren mücevher trendleri pandemi ile birlikte şekil değiştirdi. Dezenfektanların hayatımıza girmesi ile yüzük kullanımının azaldığını belirten Emel Pırlanta CEO'u Gül Yetkin; "Kadınlar kolye ve bilekliklere daha fazla talep gösterdi" dedi.

Pandemi öncesinde sade tasarımların tercih edildiğini hatırlatan Yetkin, "Uzun süre evde kalmak hepimizi etkiledi. Normalleşme ile birlikte sokağa çıkmaya başlayan kadınlar daha gösterişli mücevherler kullanmaya başladı. Büyük geometrik desenler, kalın zincirler, bol taşlı tasarımlar en çok tercih edilen ürünler oldu" dedi.

Sarı altına gençlerin de ilgi gösterdiğini aktaran Yetkin, rose gold ve beyaz altının 2021 yılında daha fazla tercih edilmediğini belirtti.

2022 gösterişli geçecek

Klasiklerin her dönem olduğu gibi bu dönem de ön planda olacağını belirten Emel Pırlanta CEO'su Gül Yetkin, "Klasik tasarımların büyük ve gösterişli olarak yorumlandığı mücevherler kadınları bekliyor. Sallantılı küpeleri, büyük halkaları kulaklarda göreceğiz. Kalın zincirler ışıltılı su yolu kolyelerle kombinlenecek" dedi.

2021 yılının aksine yüzüklerin de ön planda olacağını aktaran Yetkin; "Her parmakta bir yüzük göreceğiz. Taşlı büyük yüzükler, yalın tasarımlarla kullanılacak. Baget pırlantalar yine ön planda olacak. Gösterişli, ışıl ışıl bir yeni yılın bizi bekliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

2022'de kadınları gösterişli mücevher tasarımları bekliyor

2022'de kadınları gösterişli mücevher tasarımları bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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