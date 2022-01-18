"2022'de İşsiz Sayısı 207 Milyona Ulaşacak" - Haberler
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"2022'de İşsiz Sayısı 207 Milyona Ulaşacak"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Pandemi küresel işgücü piyasası üzerinde etkili olmaya devam ederken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2022 yılı için istihdam tahminlerini düşürerek, toparlanmanın "yavaş ve belirsiz" olduğu uyarısında bulundu.

Pandemi küresel işgücü piyasası üzerinde etkili olmaya devam ederken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2022 yılı için istihdam tahminlerini düşürerek, toparlanmanın "yavaş ve belirsiz" olduğu uyarısında bulundu

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Uluslararası Çalışma Örgütü, İstihdam, Pandemi, Güncel, Haber

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