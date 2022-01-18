"2022'de İşsiz Sayısı 207 Milyona Ulaşacak"

Pandemi küresel işgücü piyasası üzerinde etkili olmaya devam ederken, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2022 yılı için istihdam tahminlerini düşürerek, toparlanmanın "yavaş ve belirsiz" olduğu uyarısında bulundu.