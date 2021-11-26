2022 Dakar Rallisi'nde sürücüleri zorlu ve tehlikeli bir rota bekliyor

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu 2022 Dakar Rallisi heyecanı tüm dünyayı sarmaya başladı. Sürücüleri zorlu ve tehlikeli bir rota bekliyor.

Yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika tecrübesinin ardından 2020 yılında ilk kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi bu sene de 3. kez Suudi Arabistan çöllerinde yapılacak. Efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz'ın yanı sıra usta ve çaylak pilotların mücadele vereceği 2022 Dakar Rallisi'nin belirlenen yeni rotaları, motor sporları severleri heyecanlandıran özelliklere sahip.

Dünyanın en zorlu yarışı Hail'de start alacak

Dünyanın en zorlu motor sporları dayanıklılık testi 2022 Dakar Rallisi, 1 Ocak'ta Hail'de gerçekleştirilecek ön test ile başlayacak. Motor sporları dünyasının en dayanıklı pilotları 2 Ocak Pazartesi günü ise 2020'de Dakar'ın etaplarından biri olan Hail bölgesinde gaza basarak, Basra Körfezi'ne paralel olan rotada çölü geçmeye çalışacak. Sürücüler bu noktada kızgın kumların arasından Riyad bölgesine kadar sürüşlerini gerçekleştirecek.

8 Ocak Cumartesi günü Riyad'a ulaşan pilotlar bir günlük mola verecek. Molanın ardından heyecan kaldığı yerden başlayacak ve pilotlar, Riyad bölgesinden çıkarak Cidde kentine ulaşmaya çalışacak. Ralli tutkunlarının heyecanla beklediği 2022 Dakar Rallisi 14 Ocak Cuma günü Ciddi'de son bulacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet