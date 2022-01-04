2022 Dakar Rallisi
2022 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Portekizli Joaquim Rodrigues kazandı.
2022 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Portekizli Joaquim Rodrigues kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Al Artawiya ile Al Qaysumah arasındaki 255 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 26 dakika 51 saniyelik derecesiyle Audi Sport takımından Carlos Sainz elde etti. Tecrübeli İspanyol sürücü, Dakar Rallisi'nde toplam 40'ıncı etap zaferini yaşadı.
Etapta, Toyota Gazoo'nun Güney Afrikalı pilotu Henk Lategan ikinci, Sainz'ın takım arkadaşı Fransız Stephane Peterhansel üçüncü oldu.
Motosiklette Joaquim Rodrigues kazandı
Motosiklet kategorisinde Hero MotoSports takımından Portekizli Joaquim Rodrigues, 2 saat 34 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Red Bull KTM Factory'den Avustralyalı Toby Price ikinci, BAS Dakar KTM ekibinden ABD'li Mason Klein üçüncü sırada yarışı bitirdi.
Üçüncü etabın tamamlanmasının ardından genel klasmanda otomobilde Katarlı Nasser el-Attiyah (9 saat 31 dakika 22 saniye), motosiklette ise Büyük Britanyalı Sam Sunderland (11 saat 13 dakika 40 saniye) liderlik koltuğunda yer almayı sürdürdü.
Dakar Rallisi'nin dördüncü etabı, Al Qaysumah ile başkent Riyad arasındaki 465 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri