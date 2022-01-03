2022 Dakar Rallisi'nin ikinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Hail ile Al Artawiya arasındaki 338 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 25 dakikalık derecesiyle Bahreyn Raid Xtreme takımından Fransız Sebastien Loeb elde etti. Etapta, Toyota Gazoo'nun Katarlı pilotu Nasser el-Attiyah ikinci, Audi Sport ekibinden İspanyol Carlos Sainz ise üçüncü oldu.

Motosiklette Barreda Bort kazandı

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından İspanyol Joan Barreda Bort, 3 saat 31 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

GasGas Factory takımından Büyük Britanyalı Sam Sunderland ikinci, Red Bull KTM Factory'den Arjantinli Kevin Benavides üçüncü sırada yarışı bitirdi.

İkinci etabın tamamlanmasının ardından genel klasmanda otomobilde Katarlı El-Attiyah (6 saat 59 dakika 21 saniye), motosiklette ise Büyük Britanyalı Sunderland (8 saat 31 dakika 29 saniye) liderlik koltuğunda yer aldı.

Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Al Artawiya ile Al Qaysumah arasındaki 255 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

Aracı patlayan Fransız sürücü için soruşturma başlatıldı

Öte yandan, Dakar Rallisi başlamadan önce aracında bulunduğu sırada yaşanan patlama nedeniyle ayaklarından yaralanan Fransız pilot Philippe Boutron için Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) ve yerel yetkililer, soruşturma başlattı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre, suç teşkil edecek bir olguya rastlanmadığı ve ralli süresince alınan güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

FIA ise soruşturmanın Suudi Arabistanlı yetkililerle iş birliği içinde yürütüldüğünü, ayağında ciddi yanıklar oluşan Boutron'un Suudi Arabistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini ve birkaç gün içinde Fransa'ya nakledileceğini duyurdu.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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