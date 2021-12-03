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2022 bütçe görüşmeleri ne zaman?

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2022 bütçe görüşmeleri ne zaman?

2022 bütçe takvimi belli oldu. Bütçe takvimine göre bütçe görüşmeleri için geri sayım başladı. Peki 2022 bütçe görüşmeleri ne zaman?

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 aydır görüşülen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi. Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 16 Bakan komisyonda sunum yaptı. Peki 2022 bütçe görüşmeleri ne zaman? Kaç gün sürecek? detaylar haberimizde...

2022 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

2020 bütçe görüşmeleri 6 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Bütçe takvimine göre, 2022 yılı bütçe görüşmeleri hafta sonu dahil olmak üzere 12 gün sürecek. Böylece 6 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri 17 Aralık'ta tamamlanacak.

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