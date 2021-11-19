2022 bütçe görüşmeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2002 yılında 9 bin 896 adet konaklama tesisinde toplam 804 bin 153 adet yatak kapasitesi bulunurken, Bakanlığımızın bu alandaki çalışmalarıyla 2021 Ekim ayı itibarıyla 13 bin 140 adet tesis sayısına ve bir milyon 619 bin 447 adet yatak kapasitesine ulaşılmıştır" dedi.

2022 merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 kesin Hesap kanun Teklifi görüşmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, milletvekillerine sunum yaptı.

Bakan Ersoy, konuşmasının başında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a başsağlığı dilekleriyle başladı. Ersoy, Covid 19 salgı nedeniyle turizm sektörünün en kötü yıllarını geçirdiğini söyleyerek, "Covid salgınında biz, dünyaya örnek olan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlattık. Pandemi sürecinde başlattığımız program hem uluslararası kuruluşlar hem de diğer ülkeler tarafından yakından izlenmiş, programa ilişkin detaylı bilgi talepleri Bakanlığımıza ulaşmış ve birçok turizm ülkesinde örnek alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Program kapsamında Eylül ayı itibarıyla denetlenmiş ve sertifika almaya hak kazanmış toplam tesis ve araç sayısı 11 bin 595'tir. 2021 yılında ayrıca, 30 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerinin 'Güvenli Turizm Sertifikası' alması zorunlu hale getirilmiştir" ifadelerini konuştu.

Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"Tanıtımda dijital platformları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi etkin olarak kullanmaya devam ettik. 2021 yılında dijital reklamlarımız, hedef kitlenin ilgisine göre seçilen farklı versiyonlarıyla yayınlanmış; Kasım ayı itibarıyla 1,6 milyar izlenme ve tıklanma sayısına ulaşmıştır. Bunun yanı sıra 2021 yılı içerisinde düzenlediğimiz 134 etkinlikle toplam 55 ülkeden 2 bin 305 kanaat önderi, gazeteci, basın yayın kuruluşu ve sektör temsilcisi ülkemizin 37 farklı kentinde ağırlandı. Ağırladığımız misafirler vasıtası ile Kasım ayı itibarıyla 934 milyon erişime ulaştık."

Covid 19 salgını nedeniyle turizm faaliyetlerinin pandemi öncesi seviyelere ulaşamadığını belirten Ersoy, "Yapılan başarılı çalışmalar sonucunda sezon başında belirlemiş olduğumuz 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefimizi, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Burada sevindirici olan gelişme 2018 yılında 630 dolara düşen kişi başına harcamanın, 2021 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 830 dolar olarak gerçekleşmesidir. 2002 yılında 9 bin 896 adet konaklama tesisinde toplam 804 bin 153 adet yatak kapasitesi bulunurken, Bakanlığımızın bu alandaki çalışmalarıyla 2021 Ekim ayı itibarıyla 13 bin 140 adet tesis sayısına ve bir milyon 619 bin 447 adet yatak kapasitesine ulaşılmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Atatürk Kültür Merkezi'ne ilişkin olarak ise Bakan Ersoy, "Açılış ve lansmanı yabancı basının da yoğun katılımıyla gerçekleşen Atatürk Kültür Merkezi, dünyadaki en önemli 10 kültür merkezinden biri olarak İstanbul'un dünya çapında öncü bir kültür-sanat şehri olmasına önemli katkı sunacaktır. Akm'yi, temeli atıldıktan 2,5 yıl sonra, rekor bir sürede hizmete aldık. Pandemi koşullarına rağmen büyük bir hızla ilerledik. Buna benzer bir yapıyı Avrupa'da 7,5 yılda tamamlayıp 866 milyon euroya mal ettiler. Biz ise AKM'yi bu maliyetin 4'te birine ve zaman olarak 3'te biri kadar bir sürede tamamladık. Mimari açıdan da eski ve özgün tasarımları koruyarak modernize ettik" diye konuştu.

Bakanlık bünyesinde 2020 yılı Mart ayında Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı kurulduğunu ifade eden Ersoy, "Daire Başkanlığımız tarafından, kültür varlıklarımızın korunması ve kaçakçılığının önlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası paydaşlarımız ile yakın koordinasyon içerisinde çalışılmaktadır. Bu bağlamda yürütülen uluslararası çalışmalara aktif katılım sağlanmakta, ülkemizin bu konudaki duruşu ve yaklaşımı tüm dünyaya en üst düzeyde gösterilmekte, ülkeler arası ikili anlaşmalara da büyük önem verilmektedir. Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi için İran, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Çin, Peru, Türkmenistan, Özbekistan ve Amerika ile olmak üzere 9 uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Ayrıca yeni anlaşmalar için İsviçre ve Sırbistan ile çalışmalar sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

Kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 525 eserin Türkiye'ye getirildiğini kaydeden Ersoy, "Bu yıl son olarak çoğunlukla Urartu Dönemi'ne ait önemli bronz eserlerden oluşan, Roma Dönemi'ne ait 14 altın sikkenin de aralarında yer aldığı 101 adet kültür varlığının Macaristan'dan iadesi sağlanmıştır. Böylece 2002 yılından itibaren yurt dışından getirilen toplam eser sayımız da 4 bin 967'ye yükselmiştir" diye konuştu.

Ersoy şunları kaydetti:

"Anadolu'nun ve özelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Şanlıurfa'nın Neolitik Çağ araştırmaları ile dünya bilim çevreleri ve dünya kamuoyuna sunulması adına Neolitik Çağ Araştırma Projesi yapılmıştır. Bu çerçevede Taş Tepeler Projesi ile başta Karahantepe olmak üzere Göbeklitepe benzeri en az 12 alanda, öncelikle uluslararası ekipli arkeolojik kazı ve araştırmalar yapılması planlanmış; bu çalışmaların sonuçları ile de bölgenin ve ülkemizin kültür turizmine ivme verecek, güçlü bir destinasyon oluşturulmaya başlanmıştır. Bu denli bir zenginliğin mirasçıları olarak, değerlerimizi korumak amacıyla kültür envanteri oluşturma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu kapsamda tescilli taşınmaz kültür varlıklarımızın sayısı 118 bin 336'ya, sit alanlarımızın sayısı da 21 bin 869'a yükselmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet