2022 Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Alanyaspor, Trabzonspor maçları fikstürü

24. haftada Fenerbahçe, Galatasaray, Alanyaspor, Trabzonspor, Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Süper Lig başta olmak üzere liglere neden ara verilmesi üzerine neden ara verildiği araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu 24, 25 ve 26. Hafta maç programını açıklamıştı. İşte, Spor Toto Süper Lig fikstürü...

SPOR TOTO SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Futbolseverler bu hafta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarının heyecanını yaşayamayacak. FIFA'nın milli maç takvimi nedeniyle bu iki ligde oynanacak maçlara ara verildi. Milli takımlar bu süreçte 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde boy gösterecek. Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Asya Elemeleri'nde de grup maçları oynanacak.

Kaynak: tff.org

2022 BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın en yakın maç tarihi 06.02.2022 19:00 olarak gözükmekte.

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