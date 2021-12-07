2022 Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi. 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Toplantı sonrasında açıklama yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki2022 Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak?Asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

2022 AGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zam pazarlığı devam ediyor. Komisyon bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Normalde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantının ardından Aralık ayının sonunda asgari ücreti açıklayacak. Ancak komisyonda anlaşama asgari ücret zammı konusunda anlaşma sağlanırsa, asgari ücret daha önceden de açıklanabilir.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, "En kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarıyız. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi. 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

TOPLANTIYA BAKANLIK TEMSİLCİLERİ DE KATILDI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

BAKANLIK RAPORLARI SUNULDU

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Koç, "Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının raporları sunuldu. Üçüncü toplantı Perşembe günü TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek. Orada da çalışmalar, TÜİK'ten gelen raporlar görüşülecek ve değerlendirilecek" diye konuştu.

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Toplantının nasıl geçtiği üzerine gelen soruyu yanıtlayan Koç, "İlk açıklamamızda da bahsettik. Konfederasyon başkanımız, Türk-İş başkanı ve bakan en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarı. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız" ifadelerini kullandı.

VERGİ KESİNTİLERİNİN AZALTILMASI GÜNDEMDE

Genel Sekreter Koç, toplantıda yalnızca işveren üzerindeki yükün değil, işçi üzerindeki yüklerin de gündeme getirildiğini vurgulayarak, "Özellikle temennimiz vergi kesintilerini kademeli azaltılması. Ama bu sadece asgari ücret ile çalışanlar için değil, tüm çalışanlarımız için bu konuda çalışma yapılması konusunda mutabakatımız var" değerlendirmesinde bulundu.

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