2022 asgari ücret belli oldu mu? 8 9 Aralık asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Toplantı hangi gün? - Haberler
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2022 asgari ücret belli oldu mu? 8 9 Aralık asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Toplantı hangi gün?

2022 asgari ücret belli oldu mu? 8 9 Aralık asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Toplantı hangi gün?
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Tam zamanlı çalışanların alabileceği en düşük maaş olarak belirtilen asgari ücret hakkında 2022 asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? soruları gündemde. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile belirleniyor. Ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Türk-İş'in ev sahipliğinde ikinci toplantı yapılacak. 2022 asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete zam yüzde kaç olacak?

2022 asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ülkemizde milyonlarca çalışanın kazanacağı en düşük ücreti belirleyecek asgari ücret zammının ne kadar olacağı gündemde sorgulanıyor. İlk toplantının ardından gözler ikinci komisyon toplantısına çevrildi. Peki; 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete zam yüzde kaç olacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları bir süre daha devam edecek. Komisyonun ikinci toplantısı 7 Aralık gün saat 14:00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe saat 10:00'da TİSK'te yapılacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YÜZDE KAÇ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında 4 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 15 Aralık'ta yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu sene 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

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