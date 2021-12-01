2022 asgari ücret 5 bin lira olur mu? Toplantı başlıyor! Asgari ücret beş bin mi olacak? DİSK asgari ücret talebi ne kadar?

2022 asgari ücret 5 bin lira olur mu? Asgari ücret beş bin olacak mı? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, bugün resmi olarak başlıyor. Peki, 2022 asgari ücret 5 bin lira olur mu? Asgari ücret beş bin olacak mı? DİSK asgari ücret talebi ne kadar?

DİSK ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. DİSK ayrıca diğer çalışanların ücretlerine de 1.000 TL iyileştirme isterken, en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( Disk ) 2022 yılı için asgari ücret talebini Genel İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret sürecinde bütün emek örgütlerinin ortak bir tutum alması ve ortak politikalarla asgari ücret mücadelesi yürütmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede geçmiş yıllarda DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin politikaların arkasında olduğumuzu bir kez daha açıklıyor ve bu yıl da benzer bir ortak tutumun son derece yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

2022 ASGARİ ÜCRET 5 BİN LİRA OLACAK MI?

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Komisyon bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te toplanacak. Bu yıl taraflar görüşmelerin erken bitirilmesinde mutabık. Görüşmelerin aralık sonu beklenmeden ay ortasında tamamlanması beklenirken, maaşlara da yüzde 30 zam bekleniyor. Eğer bu oranda zam yapılırsa net asgari ücret 3 bin 673 lira olacak. 5 bin lira olacağına dair herhangi bir açıklama ise bulunmuyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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