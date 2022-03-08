BALIKESİR - 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sporculara karanfil dağıtıldı.

Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde devam eden şampiyonada 34 şehirden 13'ü unvanlı olmak üzere 82 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sporculara karanfil dağıtırken federasyon tarafından da satranç masalarına çiçek bırakıldı.

TSF Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Ak Nalbant, şampiyonanın 11 Mart'ta sona ereceğini ve Türkiye'nin şampiyon kadınını belirleyeceklerini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirten Nalbant, "Dileğimiz ve isteğimiz, fırsat eşitliğinin olduğu, Türkiye'de ve dünyada kadına yönelik şiddet ve savaşların olmadığı 8 Martlarda buluşmak." ifadesini kullandı.