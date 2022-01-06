2022 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2022? 2022 ara transfer dönemi ne zaman sona erecek?

2022 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de Trabzonspor'un başta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puan farkını açmasının ardından şampiyonlukta tekrar takımların iddialı olması için takımlara takviyede bulunması bekleniyor. Bu nedenle 2022 yılı ara transfer döneminin açılması için taraftarlar büyük bir bekleyiş içerisinde. Futbolseverler konuyla ilgili internette en çok "2022 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2022?" sorularını aratmakta. 2022 ara transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri haberimizde.

2022 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Süper Lig ara transfer dönemi 12 Ocak 2022 Çarşamba günü açılacak. Takımlarına oyuncu katmak ya da elindeki oyuncuları göndermek isteyen takımlar 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren bu çalışmalarına başlayabilir.

2022 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

2022 Süper Lig ara transfer dönemi 8 Şubat 2022 Salı günü sona erecek. Takımların transferleri 12 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında yapmaması halinde, takımlarına katmak ya da göndermek istedikleri oyuncuların transferi bir sonraki transfer döneminde gerçekleşecek.

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