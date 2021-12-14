2022-2023 Erasmus Başvuruları Hakkında Bilgilendirme - Haberler
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2022-2023 Erasmus Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

2022-2023 Erasmus Başvuruları Hakkında Bilgilendirme
Habermetre - Haberler | Toplum

Erasmus Koordinatörlüğümüzün 2022-2023 Akademik Yılı için Erasmus Başvuru İlanı verilmesi hakkında 15 Aralık 2021 tarihini vermesinin ardından yeni dönem çalışmalarının devam etmesi sebebiyle 2022-2023 Akademik Yılı için verilecek ilanın Ocak ayı itibariyle verilmesi konusunu bilgilerinize sunarız.

Erasmus Koordinatörlüğümüzün 2022-2023 Akademik Yılı için Erasmus Başvuru İlanı verilmesi hakkında 15 Aralık 2021 tarihini vermesinin ardından yeni dönem çalışmalarının devam etmesi sebebiyle 2022-2023 Akademik Yılı için verilecek ilanın Ocak ayı itibariyle verilmesi konusunu bilgilerinize sunarız.

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