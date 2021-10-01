2022-2023 Akademik Yılı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı Başvuruları 1 Ekim 2021'de Başlamıştır - Haberler
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2022-2023 Akademik Yılı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı Başvuruları 1 Ekim 2021'de Başlamıştır

Habermetre - Haberler | Toplum
2022-2023 Akademik Yılı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı Başvuruları 1 Ekim 2021'de Başlamıştır

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, Polonya Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Kolejinin desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2022-2023...

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, Polonya Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Kolejinin desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2022-2023 akademik yılı için Avrupa Koleji'nde (College of Europe ) burs imkanı sağlanması öngörülmektedir.

2022-2023 akademik yılı burs duyurusu aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 19 Ocak 2022 olarak belirlenmiştir.

Sürece ilişkin sorular için avrupakoleji@ab. gov. tr adresiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Avrupa Koleji hakkında ayrıntılı bilgi www. coleurope. eu adresinden edinilebilir.

2022-2023 akademik yılı burs duyurusu

2022-2023 akademik yılı burs başvuru formu (Word formatı)

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Haber: 2022-2023 Akademik Yılı Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı Başvuruları 1 Ekim 2021'de Başlamıştır - Haberler
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