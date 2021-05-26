'2021Nefes Kredisi' 1 Haziran tarihi itibarı ile uygulamaya alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "KOBİ'lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "KOBİ'lere finansman desteği için '2021 Nefes Kredisi' 10 bankanın katılımıyla 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından '2021 Nefes Kredisi' ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla '2021Nefes Kredisi',10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi odaları veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacaktır.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda/ Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır.

6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanıyor

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacaktır.

Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde17,5olarak belirlenmiştir " denildi.

Katılımcı Bankalar ise şöyle açıklandı:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

T. Garanti Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı