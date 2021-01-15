2021 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir FK rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Tek maç mı olacak? VAR sistemi olacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Futbol severler Medipol Başakşehir FK kimle eşleşti, hangi takımla eşleşti merak etti. Peki ZTK 2021 Medipol Başakşehir çeyrek finalde hangi takımla eşleşti? Medipol Başakşehir çeyrek final maçı ne zaman olacak?