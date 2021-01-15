2021 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir FK rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Tek maç mı olacak? VAR sistemi olacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Futbol severler Medipol Başakşehir FK kimle eşleşti, hangi takımla eşleşti merak etti. Peki ZTK 2021 Medipol Başakşehir çeyrek finalde hangi takımla eşleşti? Medipol Başakşehir çeyrek final maçı ne zaman olacak?
2021 ZTK çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kura sonucunda Medipol Başakşehir FK çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Peki Medipol Başakşehir FK çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
ZTK BAŞAKŞEHİR'İN ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?
Çekilen kura sonucunda Medipol Başakşehir FK çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşti.
FENERBAHÇE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir çeyrek final maçı 9-10-11 Şubat günlerinden birinde oynanacak.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV ekranlarında yayınlanıyor.
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI? VAR SİSTEMİ GELDİ Mİ?
Maçlar tek maç üzerine oynanacak olup VAR sistemi bir sonraki maçlarda aktif olacaktır.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TÜM EŞLEŞMELER
Demir Grup Sivasspor - Fraport - TAV Antalyaspor
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir FK