2021 Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Tek maç mı olacak? VAR sistemi olacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Futbol severler Fenerbahçe kimle eşleşti, hangi takımla eşleşti merak etti. Peki ZTK 2021 Fenerbahçe çeyrek finalde hangi takımla eşleşti? Fenerbahçe çeyrek final maçı ne zaman olacak?