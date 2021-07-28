2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

HABER: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını 'sonuc.ösym.gov.tr' internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
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