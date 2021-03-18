2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
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2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:26
2021-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2021-YÖKDİL/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, bugün saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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