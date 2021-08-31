2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (3)
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2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (3)

2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (3)'BU SENEYE ÖZEL 'İKİNCİ EK YERLEŞTİRME' YAPILACAK'ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans Programlarının en küçük ve...

2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (3)

'BU SENEYE ÖZEL 'İKİNCİ EK YERLEŞTİRME' YAPILACAK'

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans Programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo-3 ve Tablo-4'ün 'https://osym.gov.tr/TR,21287/2021-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-31082021.html' adresinde yayımlandığını açıkladı.Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
"2021-YKS"de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
ÖSYM Başkanı Aygün: 'YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti.'
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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