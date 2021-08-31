2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (2)
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2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (2)

2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'ADAYLARIN YÜZDE 85,80'İ YERLEŞTİ'ÖSYM Başkanı Aygün, adayların tercih sırasına göre yükseköğretim programlarına yerleşme oranlarıyla ilgili de, "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti.

'ADAYLARIN YÜZDE 85,80'İ YERLEŞTİ'

ÖSYM Başkanı Aygün, adayların tercih sırasına göre yükseköğretim programlarına yerleşme oranlarıyla ilgili de, "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1'inci tercihine, yüzde 14,41'i 2'nci tercihine, yüzde 10,09'u 3'üncü tercihine yerleşmiştir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
"2021-YKS"de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
ÖSYM Başkanı Aygün: 'YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti.'
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (2) - Haberler
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