2021 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı (2)

'ADAYLARIN YÜZDE 85,80'İ YERLEŞTİ'ÖSYM Başkanı Aygün, adayların tercih sırasına göre yükseköğretim programlarına yerleşme oranlarıyla ilgili de, "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti.