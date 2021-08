2021 YKS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerimiz İçin Kayıt Bilgileri

Sevgili Öğrencilerimiz Üniversitenize Hoş Geldiniz.

Sevgili Öğrencilerimiz Üniversitenize Hoş Geldiniz. Tercihiniz için teşekkür ediyor, üniversiteli olma sevincinizi paylaşmak üzere sizleri heyecanla bekliyoruz.

*E-Devletten Kayıt

2021 YKS sonuçlarına göre Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen adayların (heyet raporu, gemi adamı sağlık yoklama belgesi ve adli sicil belgesi isteyen programlar hariç diğer programlar elektronik kayda açıktır);

4-8 Eylül 2021 (saat: 23. 59'a kadar) tarihleri arasında COVİD-19 Salgını nedeniyle kayıtlarını e-devlet üzerinden yapmaları zorunlu olup, adaylar https://www. turkiye. gov. tr/ web sitesi üzerinden elektronik kayıtlarını yapacaklardır. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin yüz yüze kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Elektronik kayıtları yeterlidir. E-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler bilgi ve kayıt formu

ile 4 adet 4. 5x6 ebadında fotoğraflarını (fotoğraflar son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır. ). 22 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına teslim edecektir.

*Yüz Yüze Kayıt

Sağlık raporu, gemi adamı sağlık yoklama belgesi ve adli sicil belgesi istenen bölüm ve programlara yüz yüze kayıt yaptırmak zorunludur. Yüz yüze kayıt yaptıracak öğrenciler 6-10 Eylül 2021 (saat: 17. 30'a kadar) tarihleri arasında, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında kayıtlarını yüz yüze yaptırarak kayıt için istenen belgeleri teslim edeceklerdir.

YÜZ YÜZE KAYIT İÇİN İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- YKS Sonuç Belgesi ( https://sonuc. osym. gov. tr/

adresinden alınacak)

2- T. C. Kimlik No beyanı veya T. C. Kimlik No yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Lise Diploması (Aslı kayıt esnasında gösterilerek kayıt yaptıracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından onaylı ya da noter onaylı sureti)

4- Askerlik Belgesi (28 yaşını doldurmuş olanlar ile askerlik işlemlerinde yoklama kaçağı durumunda olan erkek

adaylardan istenir. )

5- 4 adet 4. 5x6 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır. )

6- Normal öğrenim ögrencileri herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme ve ders kayıtlarını yaptırırken ödeyeceklerdir. Öğrencilerimiz yurt genelinde herhangi bir T. C. Ziraat Bankası Şubelerinden öğrenci numaralarını söyleyerek, ATM'lerinden veya İnternet Bankacılığından öğrenim ücretlerini yatırabileceklerdir.

7- Sağlık Raporu

(Sağlık raporu sadece aşağıda belirtilen okullar ve bölümler için gereklidir. )

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu, Dalaman MYO (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği), Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper MYO (Sivil savunma ve İtfaiyecilik) kayıt için her hangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş sağlık kurulu raporu

- Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı "Özel Güvenlik Görevlisi Olur" ibaresini taşıyan sağlık kurulu raporu

8-Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi

(Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi sadece aşağıda belirtilen okullar ve bölümler için gereklidir. )

(Bodrum Denizcilik MYO Yat Kaptanlığı) Hudut ve Sahil Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirmiş olduğu sağlık kuruluşlarından sağlık durumunun denize elverişli olduğunu belgeleyen "Gemi Adamı Sağlık Yoklama Belgesi"ibaresini taşıyan sağlık raporu.

9- Adli Sicil Belgesi

(Adli Sicil Belgesi aşağıda belirtilen okullar ve bölümler için gereklidir. )

(Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu, Dalaman Meslek Yüksekokulu (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği), Köyceğiz Meslek Yüksekokulu (Özel Güvenlik ve Koruma)

10- Öğrenci bilgi ve kayıt formu

Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu için tıklayınız.

(KAYIT FORMUNU DOLDURMAK

ZORUNLUDUR

)

Ders Kaydı:

Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yüz yüze veya uzaktan ( https://obs. mu. edu. tr/

) yapılır.

2021-2022 Kayıt Kılavuzu için tıklayınız. 2021-2022 Öğretim Yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne 2021 YKS Sonucunda Yerleşen Öğrenciler için Öğrenci Numarası Sorgulama için tıklayınız.

Dikkat

Üniversitemize 2021-2022 Öğretim Yılında kayıt yaptıracak öğrencilerimizin bilişim hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli kullanıcı adı ve şifre öğrenme yöntemi için tıklayınız.

(Kullanıcı adı ve şifre almak için öncelikle e-devletten veya yüz yüze kayıt işlemini gerçekleştirmiş olmanız gerekmektedir. )

Öğrenci Çağrı Merkezi : 0 252 211 2222

Santral : 0 252 211 10 00 - 0 252 211 15 00 FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKUL/ ENSTİTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROLARI DAHİLİ TELEFON NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Habermetre