2021-YKS milli sporcu yerleştirme işlemleri için tercihler başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme başvurularının başladığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar (milli sporcular) için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları, 28 Eylül- 4 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.
ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 4 Ekim 2021 saat 23: 59'da sona erecek.
Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecek.
Adaylar en fazla 8 tercih yapabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecek.