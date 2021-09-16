2021 YKS ile Yerleşip Kayıt Yaptıramayan Adayların Kayıtları
2021 YKS Merkezi Yerleştirme, Ek Yerleştirme ve 2. Ek Yerleştirme İşlemlerinde Kayıt Tarihlerinde Kayıt Yaptıramayan Adaylar2021 YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda...
2021 YKS Merkezi Yerleştirme, Ek Yerleştirme ve 2. Ek Yerleştirme İşlemlerinde Kayıt Tarihlerinde Kayıt Yaptıramayan Adaylar
2021 YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazereti Yükseköğretim Kurumu tarafından değerlendirilereK mazereti kabul edilenlerin kaydı yapılacaktır. 3'üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvuruları değerlendirilmeyecek, kayıtları yapılmayacaktır.
Duyurunun yayımlandığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesi linki için tıklayınız.
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