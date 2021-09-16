2021 YKS ile Yerleşip Kayıt Yaptıramayan Adayların Kayıtları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 YKS ile Yerleşip Kayıt Yaptıramayan Adayların Kayıtları

Habermetre - Haberler | Toplum
2021 YKS ile Yerleşip Kayıt Yaptıramayan Adayların Kayıtları

2021 YKS Merkezi Yerleştirme, Ek Yerleştirme ve 2. Ek Yerleştirme İşlemlerinde Kayıt Tarihlerinde Kayıt Yaptıramayan Adaylar2021 YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda...

2021 YKS Merkezi Yerleştirme, Ek Yerleştirme ve 2. Ek Yerleştirme İşlemlerinde Kayıt Tarihlerinde Kayıt Yaptıramayan Adaylar

2021 YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazereti Yükseköğretim Kurumu tarafından değerlendirilereK mazereti kabul edilenlerin kaydı yapılacaktır. 3'üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvuruları değerlendirilmeyecek, kayıtları yapılmayacaktır.

Duyurunun yayımlandığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesi linki için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin Berfu Yenenler
Spor Rıza Çalımbay Diego Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Ersin Tatar Demet Akalın Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2021 YKS ile Yerleşip Kayıt Yaptıramayan Adayların Kayıtları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 16:58:38. #1.12#