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2021-YKS ek yerleştirme tercihleri, 20-23 Eylül'de alınacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2021-YKS ek yerleştirme tercihleri, 20-23 Eylül'de alınacak

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, boş kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başladı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, boş kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başladı. Adaylar, 20 Eylül günü saat 10.00'dan 23 Eylül saat 23.59'a kadar ek yerleştirmelere başvurabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklama göre, adaylar, 2021-YKS ek yerleştirme tercihlerini 20-23 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden veya 'ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 20 Eylül günü saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül günü saat 23.59'da sona erecek.


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