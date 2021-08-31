"2021-YKS"de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
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"2021-YKS"de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti

'2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2021-YKS'ye ilişkin sayısal verilerine ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2. tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

ÖSYM Başkanı Aygün: 'YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti.'
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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"2021-YKS"de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti - Haberler
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