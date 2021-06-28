2021 Yks Çerkezköy'de Başarılı Bir Şekilde Tamamlanmıştır Yeni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 Yks Çerkezköy'de Başarılı Bir Şekilde Tamamlanmıştır Yeni

2021 Yks Çerkezköy'de Başarılı Bir Şekilde Tamamlanmıştır Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Haberler2021 YKS TYT Oturum 9417 aday, AYT Oturum 6323 aday ve YDT Oturum 420 aday sınava girmiştir.

NKÜ - Haberler2021 YKS TYT Oturum 9417 aday, AYT Oturum 6323 aday ve YDT Oturum 420 aday sınava girmiştir. Sırasıyla 39, 28 ve 3 okul binası oturumlarda kullanılmıştır. Çerkezköy ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü olarak, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gereken bütün önlemleri alan başta Sınav Koordinasyon Kurulu Başkanı İlçe Kaymakamımız Sayın Atilla Selami ABBAN'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca İlçe Belediye Başkanlığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Nüfus Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Kapaklı ve Saray İlçesinden, İlçemizde sınava girecek olan öğrencilerin koordinasyonunda destek veren Kapaklı İlçe Kaymakamlığına ve Saray İlçe Kaymakamlığına, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Dünyamızın ve Ülkemizin etkilendiği Covid-19 Salgınında ön saflarda mücadele eden ve bu zorlu süreçte dahi bize destek veren İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Olcay PALAK'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca, Saray İlçe Sağlık Müdürlüğüne ve Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz. Desteklerini esirgemeyen Çetin Group'a çok teşekkür ederiz. Sınavın icrasında görev alan Bina Sınav Sorumlularına (BSS), Bina Sınav Sorumlusu Yardımcılarına (BSSY), Bina Yöneticilerine (BY), Salon Başkanlarına (S) ve Gözetmenlere (G), özellikle teşekkürü bir borç biliriz. Doç. Dr. Erdinç UZUN

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Metin Oktay Emre Kocadağ Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 Yks Çerkezköy'de Başarılı Bir Şekilde Tamamlanmıştır Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 12:21:34. #1.16#

title