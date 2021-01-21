2021 YKS başvuru ne zaman? YTY, AYT, YDT ne zaman olacak?

Her yıl düzenlenen üniversite sınavı YKS, ÖSYM tarafından bu sene 2021 YKS tarihlerini resmi web sitesi üzerinden açıkladı. Üniversite öğrenci adayları ise 2021 YKS başvuru ne zaman? YTY, AYT, YDT ne zaman olacak? araştırıyor.

ÖSYM resmi web sitesi üzerinden 2021 YKS başvuru tarihlerini ve YTY, AYT, YDT tarihlerini açıkladı. Tüm yıl boyunca üniversiteye girmek için hazırlanan öğrencilerin üniversite YKS başvuru tarihleri belirlendi. Üniversite adayları 2021 YKS başvuru ne zaman? YTY, AYT, YDT ne zaman olacak? merak ediyor.

2021 YKS BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)'nin resmi web sitesi üzerinden yayınladığı bilgiye göre, 2021 YKS başvuruları 4 Şubat tarihinde başlayıp 2 Mart tarihinde son bulacak. Geç başvuru tarihlerini ise 17 Mart - 18 Mart tarihlerinde saat 23.59'a kadar olarak belirledi.

YTY, AYT, YDT NE ZAMAN OLACAK?

2021 YKS (Yükseköğretim Kurulum Sınavı) 26 - 27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) 26 Haziran, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) ve YDY ( Yabancı Dil Testi) ise 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.