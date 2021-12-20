2021 Yılının Son Olimpiyatında da Madalyalar Kazandık!

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında biyoloji, fizik, kimya dallarında Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen öğrencilerimiz, 12-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri ev sahipliğinde 60'dan fazla ülkeden 324 öğrencinin çevrim içi ortamda yarıştığı 18. Uluslararası Genç Bilim Olimpiyatı'nda (IJSO 2021) 4 Gümüş, 2 Bronz madalya kazandılar.

Uluslararası Genç Bilim Olimpiyat takımımızdan Mehmet Can BAŞTEMİR, İhsan BAYDAR, Nida ÇİLDAĞ Ahmet Bera SEVİM Gümüş Madalya, Metehan ÇALIŞKAN, Tuğra CANBAZ Bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek, bizlere bu gururu yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz.

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