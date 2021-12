2021 Yılının Son İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Gürel Başkanlığında Yapıldı.

Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen 2021 yılının son İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24. Maddesi uyarınca yapılan toplantıya, Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcıları Muhittin Gürel, Muhammed Akın ve Ahmet Sami Meram, Hukuk Müşaviri Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ile kurum müdürlerimiz katıldı.

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından ilimizdeki vaka sayıları, aşılama çalışmaları, hastanede yatan hasta sayıları ve aşı poliklinikleri hakkında Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgiler vermesi ile başladı.

Gündem konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulunarak aşı çalışmalarına ve denetimlere ara verilmeden devam edilmesi talimatı veren Vali Fuat Gürel;

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ülke genelinde ve ilimizde birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen emir ve talimatlar ile İl/İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulu Kararlarına harfiyen uyulması önem arz etmektedir.

Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinasyonunda ağırlık verilecektir. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülecektir.

İlimizde olası sel, heyelan, deprem, yangın vb. afetlere karşı alınacak önlem ve tedbirlere ilişkin öncelikle kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektöre ait ekipman bilgilerinin ivedilikle güncellenmesi ve sürekli güncel tutularak, her an göreve hazır tutulması, aşırı yağış ve yine orman yangınları ile vatandaşlarımızın yaşayabileceği her türlü olumsuzluğa karşı sürekli olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine içerisinde olunması, yaşanabilecek her türlü afete karşı özellikle ulaşım ve iletişim yolların açık tutulması, koordinasyonda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,

Olası yangın, sel, heyelan vb. afet durumunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl/İlçe/Belde Belediye Başkanlıkları, İl/İlçe Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, Orman İşletme Müdürlükleri/Şeflikleri ve diğer kurum ve kuruluşlarından personel, araç- gereç ve iş makinesi takviyesinin sağlanması,

Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması,

Özellikle son zamanlarda meydana gelen sel, heyelan, yangın, deprem vb. afetler göstermiştir ki, gerek kamu kurum ve kuruluşları olarak, gerekse bireysel olarak hazırlıklı olunması, doğal afetin meydana geldiğinde ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile yukarıda belirtilen tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle afet sonrasında afet bölgesine ivedilikle müdahale de bulunulabilecek şekilde hazır olması hayati önem arz ettiğinden, her an göreve hazır olunmasına yönelik gerekli tüm çalışmaların yapılması,

Trafik kazalarının meydana gelmesinde önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilimizle ilgili ortalama sıcaklık verileri dikkate alındığında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilimizde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlara Valilik Makam Olur'u ile 01 Aralık 2021- 01 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği zorunluluğu getirilmiştir.

Araç ve yayaların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için sorumluluk alanlarına göre; Belediyeler, Karayolları Şube Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince görevlendirilecek kar küreme ve tuzlama ekiplerinin çalışmalarına Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin refakatinde yürütmeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kesimlerde yaya kaldırımlarında yayaların güvenli ortamda yürüyebilmeleri için buzlanmaya karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi,

Belediyeler, Karayolları Ekipleri ve İl Özel İdaresi Ekiplerince; gizli buzlanma olayının yoğun olarak gerçekleştiği, hemen hemen her sene araçların kaza yaptığı güzergahların ve yüksek rampalı yolların kar küreme ve iş makineleriyle sık sık temizlenmesi, tuzlama çalışmalarına ağırlık verilmesi, bu mevkilerde yapılacak yol kontrol çalışmaları ile zarar gören bariyer ve uyarı levhalarının yenilenmesi, Resmi Yazışma Kurallarına İlişkin Değişiklikler" üzerinden değerlendirmelerde bulunarak, yayımlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda hareket edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

İl İdare Şube Başkanları toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi.

