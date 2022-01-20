Palancıoğlu mahalle muhtarlarına hizmetlerini anlattı

MELİKGAZİ, KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında ilçedeki hizmet ve yatırımlarla ilgili mahalle muhtarlarına bilgi verdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, muhtarlarla birlikte Melikgazi'ye hizmet yolunda güç birliği yaptığını belirtti.

Hizmetlere 2021 yılında da devam ettiklerini anlatan Palancıoğlu, "Rekor hizmetlerin yılı olan 2021 yılımızı değerlendirmeye ve şehrimizle paylaşmaya devam ediyoruz. 2020'de olduğu gibi geçtiğimiz yıl da pandemi demedik hizmet ve proje üretmeye devam ettik. Neredeyse her hafta bir projenin temelini attık veya açılışını yaptık." ifadelerini kullandı.

Muhtarların çalışmalardaki yeri ve katkısının da önemli olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, verilen hizmetlerde beraberlik ruhuyla çalışan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Palancıoğlu, muhtarlara 2021 yılında yapılan hizmetleri sunum eşliğinde anlattı.