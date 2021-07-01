2021 Yılının İlk Altı Ayında 12 Km Sıcak Asfalt, 10 Km Beton Yolu Halkımızın Hizmetine Sunduk.

2021 YILININ İLK ALTI AYINDA 12 KM SICAK ASFALT, 10 KM BETON YOLU HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK. Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Pandemi ve hava koşullarının mevsim normallerine göre yağışlı geçmesine rağmen hazırlanan program dahilinde çalışmalarını...

2021 YILININ İLK ALTI AYINDA 12 KM SICAK ASFALT, 10 KM BETON YOLU HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK. Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Pandemi ve hava koşullarının mevsim normallerine göre yağışlı geçmesine rağmen hazırlanan program dahilinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu sürdürebilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında 2021 yılının ilk altı aylık diliminde 12 km BSK sıcak asfalt, 10 km beton yol tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 1. kat asfalt çalışmaları kapsamında ise 6. 2 km'lik yolun sıkıştırma çalışması tamamlanarak asfalt çalışmalarına geçildi.

Kaynak: Habermetre