Asgari Ücret düzenlemesi için ilk toplantının saati belli oldu
03.12.2020 18:12 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:30
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın saat 14.00'te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı