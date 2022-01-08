2021 yılında rekorlar kırıldı, 2022'ye dikkat

2021 yılında sıcaklık ve yağış rekorları kırıldı. 2021 Temmuz ayında Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçülen 49.1 derece, Türkiye rekoru oldu. Kasım ayında son 50 yılın en sıcak aylarından biri yaşandı. 2021 yılını değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "2021 yılı genel olarak sıcaklıkların rekorlar düzeyinde olduğu bir yıl oldu. 2021 yılında sıcaklıkların artması nedeniyle kuvvetli yağış, sel felaketleri, yıldırım ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. 2022 yılında da benzer şekilde olayların yaşanması mümkün" dedi.

2021 yılını geride bıraktık. 2021 yılı sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve yağışların önceki yıllara göre arttığı yıl oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Yine Kasım ayıda son 50 yılın en sıcak aylarından biri oldu. Kasım ayında da en yüksek sıcaklık 32,1 dereceyle Adana'da ölçüldü.

"2021 YILINDA PEK ÇOK AYDA REKOR SICAKLIKLAR GÖRDÜK"

"TEMMUZ AYINDA SON 50 YILIN 2'NCİ EN SICAK AYINI YAŞADIK"

"2022 YILINDA DA BENZER ŞEKİLDE OLAYLARIN YAŞANMASI MÜMKÜN"