2021 yılında da hayaller gerçeğe dönüşecek

Kurulduğu günden bu yana müşterilerinin beğenisini ve yatırımını dikkate alarak fonksiyonel, tasarım odaklı, zarif ve konforlu anahtar teslim projeler üstlendiklerini ve bunları başarı ile uyguladıklarını belirten Intime Mimarlık Kurucu ve Yöneticisi Müjgan Bozdemir, 2021 yılında da...

Kurulduğu günden bu yana müşterilerinin beğenisini ve yatırımını dikkate alarak fonksiyonel, tasarım odaklı, zarif ve konforlu anahtar teslim projeler üstlendiklerini ve bunları başarı ile uyguladıklarını belirten Intime Mimarlık Kurucu ve Yöneticisi Müjgan Bozdemir, 2021 yılında da hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi.

Üstlendiği projelerde; tasarım odaklı, konforlu, zarif ve fonksiyonel unsurları bir arada bulundurarak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini dile getiren Intime Mimarlık Kurucu ve Yöneticisi Müjgan Bozdemir, anahtar teslim uygulamalara imza attıklarını vurguladı. Bozdemir, "Intime Mimarlık olarak sektördeki gelişmeleri takip ediyor, profesyonellik çerçevesinde müşterilerimizin beğenisini ve yatırımını da dikkate alarak mimari projelerimizi sunuyoruz. Verdiğimiz taahhüde göre, anahtar teslim olarak tam hizmet verebilen bir teknik ekibe sahibiz. Bununla birlikte Türkiye genelinde tüm üretici firmalarla iş birliğimiz mevcut. Bu iş birliği bize üretim, malzeme tedarik yeterliliği ve hız avantajı sağlıyor. Firmamızın sahip olduğu tüm bu avantajlar ile yurtiçi yurtdışı organizasyon ve projelerdeki tecrübemiz hızlı çözüm ve iş üretmemize imkan veriyor" dedi.

Müşteri memnuniyetinin kendileri için temel ilke olduğunu vurgulayan Bozdemir, "Intime Mimarlık olarak müşterilerimizin projelerini doğru okuyup, doğru detaylandırıyor ve ideal şekilde uyguluyoruz. Yer ve zaman planını yapıyor ve tüm projenin buna uymasını sağlıyoruz. Ekibimiz deneyimli mimar, tekniker ve şantiye mühendislerinden oluşuyor. Bu sayede müşterilerimiz projenin ne kadar sürede tamamlanacağını biliyor. Bizim için projelerimizin tasarım odaklı olması kadar zamanında teslim edilmesi de büyük önem taşıyor. Çünkü biliyoruz ki, her proje müşterilerimiz için bir yatırım ve bu yatırım zamanlama anlamında da riske atılamaz" şeklinde konuştu.

"Kendimizi 'iş mimarı' olarak adlandırıyoruz"

Intime Mimarlık olarak sadece ev tasarım projeleri üzerine çalışmadıklarının ifade eden Bozdemir, "Biz, tek düze, kalıplaşmış tasarım fikirlerinden uzak, farklılaştıran ve etkileyen konsept projeler üretiyoruz. Bunları yaparken uygulama alanlarımız sadece evler değil. Aynı zamanda profesyonel iş hayatının ayrılmaz parçaları olan ofis, toplantı salonu, mağaza, restoran, kafe, hatta fuar standı gibi tüm iç ve dış mekan dekorasyonları üzerine çalışıyoruz. Kullanılacak ürünlerin yanı sıra, tasarımların projelendirilip uygulanmasına dek varan bir yelpazede hizmet veriyoruz. İç dekorasyon için mimar ekibimiz ile mekan tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadar ki süreçte, mekana özgü mobilyaların ve donanımların boyut ve ölçülerine dayanarak saptıyoruz. Tüm bu verileri özgün ve yalın tasarımlarımıza entegre ediyoruz. Proje çeşitliliğinden kazandığımız tecrübe ve her adımda aynı titizlikle çalışmamızdan dolayı kendimizi iç-dış mimarı uygulamacısı değil 'iş mimarı' olarak adlandırıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı