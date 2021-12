BİTLİS (Habermetre) - 2021 YILINDA 46 BİN TON ASFALT SERİMİ YAPILDI Muş Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında 2021 yılı içerisinde kendi imkanları ile 46 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışma sezonunu yoğun bir şekilde geçiren Muş Belediyesi yaptığı çalışmalarla kenti her geçen gün daha da güzelleştirmeye devam ediyor. Muş'un köklü sorunlarını gideren Muş Belediyesi yer altı hatları değişen cadde ve sokakları başlattığı üstyapı çalışmaları ile yeni yüzüne kavuşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bu kapsamda 2021 yılı çalışma sezonunda 46 bin ton asfalt serildi. Muş- Bitlis karayolu üzerinde belediyeye ait plentte üretilen asfaltla şehrin birçok mahallesindeki ana ve ara sokaklar modern bir görünüm kazandı. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Halkımıza hizmet yolunda bu yılki yaz çalışma sezonumuzu tamamlarken bir yılı da geride bırakıyoruz. Uyguladığımız projelerle her geçen yıl ilimizdeki değişim hissedilebiliyor. Muş'un en önemli sorunu olan altyapıyı tamamen bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının değişiminin yanı sıra evsel bağlantıları da tamamlayarak ilimizin yer altı hatlarını düzenli ve sağlıklı bir hale getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi altyapısı olmayan bir şehrin üstyapısına ne yaparsanız yapın sağlıklı olmaz. Bizler de altyapı sonrası mahallelerimizdeki yolları bir bir yenileme başladık. 2021 yılında da ilimizin en önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'ni İstasyon Caddesi gibi tamamen yeniledik. Bunun yanı sıra Sütlüce, Bağlar, Yeni, Güzeltepe Mahallelerimizde kapsamlı asfalt çalışması yaptık. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde de lokal bazda çalışmalarımız oldu. Belediyemiz imkanları ile 46 bin ton asfalt serimi ile bu yılki sezonu kapattık. Önümüzdeki yıl Hürriyet ve Eski Erzurum Caddelerini kaldırımı, aydınlatması ve yolu ile tamamen yenileyeceğiz. Ara yollarımızı da modern bir görünüme kavuşturarak sosyal belediyecilik alanındaki faaliyetlere daha fazla ağırlık vereceğiz" dedi.

