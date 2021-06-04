2021 yılında 4 bin 129 anne ve anne adayı uyuşturucu hakkında bilgilendirildi.
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2021 yılında 4 bin 129 anne ve anne adayı uyuşturucu hakkında bilgilendirildi.

2021 yılında 4 bin 129 anne ve anne adayı uyuşturucu hakkında bilgilendirildi.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kullanan veya uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyonları devam ederken bir yandan da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Narkorehber eğitimleri verilip ve Narkonokta...

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kullanan veya uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyonları devam ederken bir yandan da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Narkorehber eğitimleri verilip ve Narkonokta faaliyetleri düzenleniyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 Polis Memuru tarafından uyuşturucu maddelerin etkileri ve zararları konusunda anne modülü kullanılarak 2020 yılında 8 oturumda 426, 2021 yılında 22 oturumda 4 bin 129 "Anne/Anne Adayına" bilgilendirme yapıldı.

4 Ocak 2018 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığının Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası kapsamında Narkotik suçlarla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Antalya'da kurum ve kuruluşlarda görevli rehber öğretmenler, imam, özel güvenlik görevlileri, okul aile birliği üyeleri ve narkotik birimi dışında görev yapan polislerden oluşan gruplara Narkorehber Eğitimlerinde; 2019 yılında 14 bin 250, 2020 yılında 4 bin 159 ve 2021 yılında 4 bin 601 kişi olmak üzere 212eğitim faaliyeti ile toplamda 23 bin 280 kişiye eğitim verildi.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığının Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası kapsamında "Uyuşturucu maddelerin etkileri ve zararları konusunda" toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması için halkın yoğun olarak bulunduğu Cadde, Sokak, Meydan ve AVM'lere yönelik olarak hazırlanan "Narko Nokta Projesi" kapsamında ise, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personeller tarafından 2020 yılında 10 farklı yerde stant açılarak 2 bin 318 kişiye, 2021 yılında ise 21 farklı yerde stant açılarak bin 685 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. - ANTALYA

2021 yılında 4 bin 129 anne ve anne adayı uyuşturucu hakkında bilgilendirildi.
2021 yılında 4 bin 129 anne ve anne adayı uyuşturucu hakkında bilgilendirildi.
2021 yılında 4 bin 129 anne ve anne adayı uyuşturucu hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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