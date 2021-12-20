2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (1)
KORONAVİRÜSE YAKALANAN ESKİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ, HAYATINI KAYBETTİ Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz şehitlerini anma programında konuşması Kadir Topbaş'ın bayramlaşma programında konuşması Kadir Topbaş için Fatih Camisi'nde...
İSTANBUL (AA) - KORONAVİRÜSE YAKALANAN ESKİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ, HAYATINI KAYBETTİ
Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz şehitlerini anma programında konuşması
Kadir Topbaş'ın bayramlaşma programında konuşması
Kadir Topbaş için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
NİJERYA AÇIKLARINDA 23 OCAK'TA MOZART GEMİSİNE DENİZ HAYDUTLARINCA DÜZENLENEN BASKINDA KAÇIRILAN VE SERBEST BIRAKILAN 15 TÜRK GEMİCİ, THY UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Mozart isimli Türk Konteyner Gemisinin Nijerya açıklarındaki konumunu gösteren haritalar
Boden Denizcilik AŞ Genel Müdürü Levent Karsan'ın açıklamaları
Baskında hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un naaşının THY uçağı ile nakledilmesi
Serbest bırakılan Türk gemicilerin Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirilmesi
Serbest bırakılan Türk gemicilerin THY uçağı ile Türkiye'ye getirilmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gemicileri karşılaması
Türk gemicilerin havaalanında kendilerini bekleyen aileleri ile kucaklaşması
Türk gemici Halil Gülçür'ün Adana Havalimanı'nda ailesi ile kucaklaşması
Türk gemici Gökhan Buran'ın Bilecik'te ailesi ile kucaklaşması 2021 YILIN OLAYLARI - ŞUBAT (1)
Koronavirüse yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti.
Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen baskında kaçırılan ve serbest bırakılan 15 Türk gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.