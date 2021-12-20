2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (2) - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (2)

AA - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NE YERLEŞTİRİLEN SON TABLİYENİN MONTAJINI YAPTI Çanakkale 1915 Köprüsü drone ile çekilmiş görüntüler Köprünün görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenen törende konuşma yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabliye...

ÇANAKKALE (AA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NE YERLEŞTİRİLEN SON TABLİYENİN MONTAJINI YAPTI

Çanakkale 1915 Köprüsü drone ile çekilmiş görüntüler

Köprünün görüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenen törende konuşma yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabliye montajını yapması

ŞAİR, YAZAR VE FİKİR ADAMI SEZAİ KARAKOÇ VEFAT ETTİ

Sezai Karakoç'un katıldığı bir programda konuşma yapması

Sezai Karakoç'un oy kullanması

Tabutun taşınması

Cenaze namazı kılınması, helallik istenmesi

Tabutun götürülmesi

TÜRKSAT AŞ, FRANSA'DAKİ AİRBUS DEFENCE AND SPACE (AİRBUS D&S) TESİSLERİ'NDE DÜZENLENEN TÖRENLE ÜRETİM VE TEST SÜREÇLERİ TAMAMLANAN TÜRKSAT 5B UYDUSUNU TESLİM ALDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklama

Türksat 5B uydusunun teslim edilme fotoğrafları

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU, DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI'NDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki yarış fotoğrafları

Kupayı alması ve hatıra fotoğrafı

Toprak Razgatlıoğlu'nun katıldığı ödül töreni

Toprak Razgatlıoğlu'nun konuşması

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ, "EXPO 2020 DUBAİ"DE TÜRK STANDININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un EXPO 2020 Dubai'de Türk standının açılışına katılması

Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABU DABİ VELİAHT PRENSİ ŞEYH MUHAMMED BİN ZAYED AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi tören ile karşılaması

İki ülkenin milli marşlarının çalınması

Tören kıtasının selamlanması

İkili görüşme

İş birliği anlaşmaları imza töreni

Heyetler arası görüşme 2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale 1915 Köprüsü'ne yerleştirilen son tabliyenin montajını yaptı.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti.

Türksat AŞ, Fransa'daki Airbus Defence and Space (Airbus D&S) Tesisleri'nde düzenlenen törenle üretim ve test süreçleri tamamlanan Türksat 5B uydusunu teslim aldı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "EXPO 2020 Dubai"de Türk standının açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (2)

2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (2)

2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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