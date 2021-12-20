2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (2)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NE YERLEŞTİRİLEN SON TABLİYENİN MONTAJINI YAPTI Çanakkale 1915 Köprüsü drone ile çekilmiş görüntüler Köprünün görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenen törende konuşma yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabliye...
ÇANAKKALE (AA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ'NE YERLEŞTİRİLEN SON TABLİYENİN MONTAJINI YAPTI
Çanakkale 1915 Köprüsü drone ile çekilmiş görüntüler
Köprünün görüntüsü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenen törende konuşma yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabliye montajını yapması
ŞAİR, YAZAR VE FİKİR ADAMI SEZAİ KARAKOÇ VEFAT ETTİ
Sezai Karakoç'un katıldığı bir programda konuşma yapması
Sezai Karakoç'un oy kullanması
Tabutun taşınması
Cenaze namazı kılınması, helallik istenmesi
Tabutun götürülmesi
TÜRKSAT AŞ, FRANSA'DAKİ AİRBUS DEFENCE AND SPACE (AİRBUS D&S) TESİSLERİ'NDE DÜZENLENEN TÖRENLE ÜRETİM VE TEST SÜREÇLERİ TAMAMLANAN TÜRKSAT 5B UYDUSUNU TESLİM ALDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklama
Türksat 5B uydusunun teslim edilme fotoğrafları
MİLLİ MOTOSİKLETÇİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU, DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI'NDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki yarış fotoğrafları
Kupayı alması ve hatıra fotoğrafı
Toprak Razgatlıoğlu'nun katıldığı ödül töreni
Toprak Razgatlıoğlu'nun konuşması
TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ, "EXPO 2020 DUBAİ"DE TÜRK STANDININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un EXPO 2020 Dubai'de Türk standının açılışına katılması
Kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekimi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşması
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ABU DABİ VELİAHT PRENSİ ŞEYH MUHAMMED BİN ZAYED AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi tören ile karşılaması
İki ülkenin milli marşlarının çalınması
Tören kıtasının selamlanması
İkili görüşme
İş birliği anlaşmaları imza töreni
Heyetler arası görüşme 2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale 1915 Köprüsü'ne yerleştirilen son tabliyenin montajını yaptı.
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti.
Türksat AŞ, Fransa'daki Airbus Defence and Space (Airbus D&S) Tesisleri'nde düzenlenen törenle üretim ve test süreçleri tamamlanan Türksat 5B uydusunu teslim aldı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "EXPO 2020 Dubai"de Türk standının açılışını gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.