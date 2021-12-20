2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (1)
NEW YORK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SİYAHİ ERİC ADAMS SEÇİLDİ.
NEW YORK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SİYAHİ ERİC ADAMS SEÇİLDİ. ADAMS, BU GÖREVE SEÇİLEN İKİNCİ SİYAHİ AMERİKALI OLDU
Eric Adams'ın ölen annesinin fotoğrafıyla oy kullanma alanına gelişi
Eric Adams'ın oy kullanma kabinine gidişi
Eric Adams'ın ölen annesinin fotoğrafıyla oy kullanması
Eric Adams'ın oy kullanma alanından ölen annesinin fotoğrafıyla dışarı çıkması
Eric Adams'ın ölen annesinin fotoğrafıyla dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunması
Eric Adams ile röportaj
SİERRA LEONE'NİN BAŞKENTİ FREETOWN'UN DOĞUSUNDAKİ WİLLİNGTON BÖLGESİNDE BİR YAKIT TANKERİ İLE BAŞKA BİR ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN PATLAMADA 144 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Patlama yeri yakınında toplanan kalabalık
Güvenlik güçlerinin yolları kapatarak önlem alması
Patlamada yanan araçlar
Yanan bir aracın taşınması
Patlama yeri ve yanan araçların fotoğrafları
BELARUS CUMHURBAŞKANI ALEKSANDR LUKAŞENKO'NUN SIĞINMACILARI TUTMAYACAĞINI AÇIKLAMASI ÜZERİNE AVRUPA'YA GEÇMEK İSTEYEN GÖÇMENLER BELARUS ÜZERİNDEN POLONYA SINIRINA DAYANDI
Sınırda bekleyen düzensiz göçmenlerin havadan görüntüleri
Drone ile çekilmiş görüntüler
Sınırda bekleyen göçmenler, çocuklar
Ateş etrafında toplanan göçmenler
Sınır hattına doğru yürüyenler
Bekleyen göçmenlere yiyecek verilmesi
MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NDE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklar ile birlikte fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi ve sulaması
Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen törenler
Dikim yapılacak alanların drone ile çekilmiş görüntüleri
Fidan diken vatandaşlar
TÜRK KONSEYİ DEVLET BAŞKANLARI 8. ZİRVESİ İSTANBUL'DA TOPLANDI
Türk Konseyi Genel Sekreterliği binası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer devlet başkanlarının adaya gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet başkanlarının aile fotoğrafı çekimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede konuşma yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türk Dünyası Ali Nişanı takdimi 2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (1)
New York Belediye Başkanlığına siyahi Eric Adams seçildi. Adams, bu göreve seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un doğusundaki Willington bölgesinde bir yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 144 kişi yaşamını yitirdi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun sığınmacıları tutmayacağını açıklaması üzerine Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler Belarus üzerinden Polonya sınırına dayandı. Belarus Devlet Sınır Komitesi, sınır boyunda önemli bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşan 2 binden fazla göçmenin bulunduğunu bildirdi.
Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dikilen tüm fidanların geleceğe ve dünyaya nefes olmasını diliyorum"
Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi İstanbul'da toplandı.