2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (1) - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (1)

AA - Haberler | Güncel

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SİYAHİ ERİC ADAMS SEÇİLDİ.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SİYAHİ ERİC ADAMS SEÇİLDİ. ADAMS, BU GÖREVE SEÇİLEN İKİNCİ SİYAHİ AMERİKALI OLDU

Eric Adams'ın ölen annesinin fotoğrafıyla oy kullanma alanına gelişi

Eric Adams'ın oy kullanma kabinine gidişi

Eric Adams'ın ölen annesinin fotoğrafıyla oy kullanması

Eric Adams'ın oy kullanma alanından ölen annesinin fotoğrafıyla dışarı çıkması

Eric Adams'ın ölen annesinin fotoğrafıyla dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunması

Eric Adams ile röportaj

SİERRA LEONE'NİN BAŞKENTİ FREETOWN'UN DOĞUSUNDAKİ WİLLİNGTON BÖLGESİNDE BİR YAKIT TANKERİ İLE BAŞKA BİR ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN PATLAMADA 144 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlama yeri yakınında toplanan kalabalık

Güvenlik güçlerinin yolları kapatarak önlem alması

Patlamada yanan araçlar

Yanan bir aracın taşınması

Patlama yeri ve yanan araçların fotoğrafları

BELARUS CUMHURBAŞKANI ALEKSANDR LUKAŞENKO'NUN SIĞINMACILARI TUTMAYACAĞINI AÇIKLAMASI ÜZERİNE AVRUPA'YA GEÇMEK İSTEYEN GÖÇMENLER BELARUS ÜZERİNDEN POLONYA SINIRINA DAYANDI

Sınırda bekleyen düzensiz göçmenlerin havadan görüntüleri

Drone ile çekilmiş görüntüler

Sınırda bekleyen göçmenler, çocuklar

Ateş etrafında toplanan göçmenler

Sınır hattına doğru yürüyenler

Bekleyen göçmenlere yiyecek verilmesi

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NDE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklar ile birlikte fotoğraf çektirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikmesi ve sulaması

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen törenler

Dikim yapılacak alanların drone ile çekilmiş görüntüleri

Fidan diken vatandaşlar

TÜRK KONSEYİ DEVLET BAŞKANLARI 8. ZİRVESİ İSTANBUL'DA TOPLANDI

Türk Konseyi Genel Sekreterliği binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer devlet başkanlarının adaya gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet başkanlarının aile fotoğrafı çekimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede konuşma yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türk Dünyası Ali Nişanı takdimi 2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (1)

New York Belediye Başkanlığına siyahi Eric Adams seçildi. Adams, bu göreve seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un doğusundaki Willington bölgesinde bir yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 144 kişi yaşamını yitirdi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun sığınmacıları tutmayacağını açıklaması üzerine Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler Belarus üzerinden Polonya sınırına dayandı. Belarus Devlet Sınır Komitesi, sınır boyunda önemli bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşan 2 binden fazla göçmenin bulunduğunu bildirdi.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dikilen tüm fidanların geleceğe ve dünyaya nefes olmasını diliyorum"

Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi İstanbul'da toplandı.

2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (1)

2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (1)

2021 YILIN OLAYLARI - KASIM (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam...

AA - Son Dakika Haberleri

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