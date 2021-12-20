2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (3) - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (3)

AA - Haberler | Güncel

HAVACILIK UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST İSTANBUL 2021 ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul 2021 Hürkuş'un havadaki görüntü Hava araçların görüntüsü ATAK helikopterleri Gökbey helikopteri F-16 uçakları Cumhurbaşkanı Recep...

HAVACILIK UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ TEKNOFEST İSTANBUL 2021 ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul 2021

Hürkuş'un havadaki görüntü

Hava araçların görüntüsü

ATAK helikopterleri

Gökbey helikopteri

F-16 uçakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma

Hatıra fotoğrafı çekimi

Açılış kurdelesi kesilmesi

Teknofest selamı

Törene katılan vatandaşlar

Yarışmaya katılanlara ödüllerinin verilmesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE RUSYA DEVLET BAŞKANLIĞI RESMİ KONUTU'NDA BİR ARAYA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması

Liderlerin tokalaşması

Liderlerin görüşmesi

Liderler arasında geçen sohbet 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (3)

Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul 2021 Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (3)

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (3)

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

AA - Son Dakika Haberleri

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