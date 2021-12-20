2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2) - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)

AA - Haberler | Güncel

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, POLONYA'NIN KRAKOW KENTİNDE DÜZENLENEN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluk fotoğrafları Uçaktaki pilotların milli takımı kutlaması Havalanındaki karşılama Takım oyuncularının kupayı kaldırmaları...

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, POLONYA'NIN KRAKOW KENTİNDE DÜZENLENEN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluk fotoğrafları

Uçaktaki pilotların milli takımı kutlaması

Havalanındaki karşılama

Takım oyuncularının kupayı kaldırmaları

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Anıtkabir ziyareti

Ampute Milli Futbol Takımı'nın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etmesi

NEW YORK'TA YENİ TÜRKEVİ BİNASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI

New York'ta yeni Türkevi binası

Binanın drone ile çekilmiş görüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlenen törene katılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma

Açılış kurdelesi kesilmesi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE GETİRİLEN ALMAN STEFAN KUNTZ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz'un sözleşme imzalaması

Stefan Kuntz ile Nihat Özdemir'in tokalaşması ve fotoğraf çekimi

Stefan Kuntz'un yaptığı konuşma

Nihat Özdemir'in yaptığı konuşma 2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

New York'ta yeni Türkevi binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)

2021 YILIN OLAYLARI - EYLÜL (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)

AA - Son Dakika Haberleri

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