2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (2) - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (2)

AA - Haberler | Güncel

ABD'NİN KENTUCKY EYALETİNDE HORTUM FELAKETİ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA BİNA VE ARAÇ ZARAR GÖRDÜ Kentucky eyaletinde hortum felaketi yaşanan Dawson Springs bölgesinin havadan görüntüleri Hortum felaketinde harabeye dönen evler ve araçlar3.

ABD'NİN KENTUCKY EYALETİNDE HORTUM FELAKETİ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA BİNA VE ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kentucky eyaletinde hortum felaketi yaşanan Dawson Springs bölgesinin havadan görüntüleri

Hortum felaketinde harabeye dönen evler ve araçlar

3. TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NE 16 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI KATILDI

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılan liderlerle Aile fotoğrafı çektirmesi

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi açılış oturumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshilombo ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat ile ortak basın toplantısı düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Basın toplantısının ardından üç liderin fotoğraf çekimi

TÜRKİYE'NİN YENİ UYDUSU TÜRKSAT 5B, CAPE CANAVERAL ÜSSÜ'NDEN BAŞARIYLA UZAYA FIRLATILDI

TÜRKSAT 5B'nin Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılması

Kapsülün ayrılması

Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde fırlatma için geri sayım yapılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Türksat Yerleşkesinde fırlatmanın ardından toplu fotoğraf çekimi

2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (2)

ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi sonrası çok sayıda bina ve araç zarar gördü

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne 16 devlet ve hükümet başkanı katıldı

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (2)

2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (2)

2021 YILIN OLAYLARI - ARALIK (2)

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

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AA - Son Dakika Haberleri

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