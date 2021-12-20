2021 YILIN OLAYLARI - Haberler
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2021 YILIN OLAYLARI

AA - Haberler | Güncel

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İNGİLTERE KAYNAKLI MUTASYON GEÇİRMİŞ COVID-19'UN TÜRKİYE'DE DE TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI Londra'daki Heathrow Uluslararası havaalanında biletleme için sırada bekleyen yolcular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 Aralık 2020 Koronavirüs Bilim Kurulu...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İNGİLTERE KAYNAKLI MUTASYON GEÇİRMİŞ COVID-19'UN TÜRKİYE'DE DE TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Londra'daki Heathrow Uluslararası havaalanında biletleme için sırada bekleyen yolcular

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 Aralık 2020 Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklama

İstanbul havaalanında gelen yolculara PCR testi uygulanması

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım servisi

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ), PFİZER-BİONTECH FİRMASININ ÜRETTİĞİ KOVİD-19 AŞISININ ACİL KULLANIMINA ONAY VERDİ

Pfizer-BioNTech firmasının Belçika'daki tesislerinde üretilen aşıların paketlenmesi

Biontech aşısının Avrupa'da uygulanması

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE PROF. DR. MELİH BULU'NUN ATANMASINA TEPKİ GÖSTEREN BİR GRUP EYLEM BAŞLATTI

Öğretim üyelerinin cübbelerini giyerek rektörlük binasına arkalarını dönmesi

Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısında polisin güvenlik önlemleri

Bir grup öğrencinin Beşiktaş-Kadıköy vapurunda slogan atarak binmesi

Polisin gösterilere katılanların adreslerine düzenlediği baskında ele geçirdiği dokümanlar

Polisin göstericileri gözaltına alması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun 3 Şubat'ta yaptığı açıklamalar

5 Şubat'ta protestoya devam eden öğretim üyeleri ve öğrenciler

TRUMP, BEYAZ SARAY'IN ÖNÜNDE MİTİNG DÜZENLEDİ. MİTİNGE KATILAN ON BİNLERCE GÖSTERİCİ DAHA SONRA KONGRE'YE YÜRÜYEREK BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Trump'ın Beyaz Saray önündeki mitingi

Trump'ın konuşması

Göstericilerin Kongre Binası önünde toplanması

Göstericilerin barikatları aşarak Kongre Binasına girmesi

Polisle göstericiler arasında çatışma yaşanması 2021 YILIN OLAYLARI - OCAK (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon geçirmiş COVID-19'un Türkiye'de de tespit edildiğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup eylem başlattı

Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenledi. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürüyerek binaya girmeye çalıştı

2021 YILIN OLAYLARI

2021 YILIN OLAYLARI

2021 YILIN OLAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz."

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür.'

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür."

AA - Son Dakika Haberleri

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