2021 YILIN OLAYLARI
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İNGİLTERE KAYNAKLI MUTASYON GEÇİRMİŞ COVID-19'UN TÜRKİYE'DE DE TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI Londra'daki Heathrow Uluslararası havaalanında biletleme için sırada bekleyen yolcular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 Aralık 2020 Koronavirüs Bilim Kurulu...
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, İNGİLTERE KAYNAKLI MUTASYON GEÇİRMİŞ COVID-19'UN TÜRKİYE'DE DE TESPİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI
Londra'daki Heathrow Uluslararası havaalanında biletleme için sırada bekleyen yolcular
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 Aralık 2020 Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklama
İstanbul havaalanında gelen yolculara PCR testi uygulanması
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım servisi
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ), PFİZER-BİONTECH FİRMASININ ÜRETTİĞİ KOVİD-19 AŞISININ ACİL KULLANIMINA ONAY VERDİ
Pfizer-BioNTech firmasının Belçika'daki tesislerinde üretilen aşıların paketlenmesi
Biontech aşısının Avrupa'da uygulanması
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE PROF. DR. MELİH BULU'NUN ATANMASINA TEPKİ GÖSTEREN BİR GRUP EYLEM BAŞLATTI
Öğretim üyelerinin cübbelerini giyerek rektörlük binasına arkalarını dönmesi
Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısında polisin güvenlik önlemleri
Bir grup öğrencinin Beşiktaş-Kadıköy vapurunda slogan atarak binmesi
Polisin gösterilere katılanların adreslerine düzenlediği baskında ele geçirdiği dokümanlar
Polisin göstericileri gözaltına alması
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun 3 Şubat'ta yaptığı açıklamalar
5 Şubat'ta protestoya devam eden öğretim üyeleri ve öğrenciler
TRUMP, BEYAZ SARAY'IN ÖNÜNDE MİTİNG DÜZENLEDİ. MİTİNGE KATILAN ON BİNLERCE GÖSTERİCİ DAHA SONRA KONGRE'YE YÜRÜYEREK BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Trump'ın Beyaz Saray önündeki mitingi
Trump'ın konuşması
Göstericilerin Kongre Binası önünde toplanması
Göstericilerin barikatları aşarak Kongre Binasına girmesi
Polisle göstericiler arasında çatışma yaşanması 2021 YILIN OLAYLARI - OCAK (1)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyon geçirmiş COVID-19'un Türkiye'de de tespit edildiğini açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup eylem başlattı
Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenledi. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürüyerek binaya girmeye çalıştı